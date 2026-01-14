Mário Ferreira, treinador do Fafe, em declarações na sala de imprensa do Parque Municipal de Fafe, após o triunfo frente ao Sp. Braga nos quartos de final da Taça de Portugal. O treinador referiu que o ambiente vivido não foi de Liga 3.

Análise ao jogo

«Fizemos um jogo competente. Na parte final, a faltar dez ou quinze minutos, sofrendo um golo podíamos estar sujeitos, sendo uma equipa da Liga com qualidade, a sofrer. O foco estava no plano estratégico. Levamos o jogo de uma forma equilibrada».

Plano de jogo

«Era este o caminho que tínhamos desenhado. O que fizemos nos treinos a preparar este jogo foi extraordinário por parte dos jogadores, o plano estratégico foi cumprido na integra, os jogadores foram fantásticos, estivemos muito bem nos primeiros minutos do jogo, sabíamos que o Braga queria dar uma reposta ao último jogo na Taça da Liga, estivemos bem também na organização com bola, causámos dificuldades ao Braga e fizemos dois golos como fizemos ao Braga».

Ambiente

«Acima de tudo é de realçar o ambiente que se viveu aqui, as bancadas pintadas de amarelo e preto, algo histórico e único, uma cidade que vive muito o futebol e merece este prémio. O que se vivei aqui hoje não é de um clube de Liga 3. Este ambiente é de ligas profissionais».



Sorteio

«Preferimos qualquer adversário. Não há nenhum adversário em mente. Quando saiu a eliminatória com o Lusitano de Évora tínhamos interesse de jogaram casa, mas tivemos uma deslocação difícil, com muitos adeptos nossos em Évora. Que a próxima eliminatória seja vivida da mesma forma que esta, com responsabilidade, desfrutámos focados no plano de jogo».