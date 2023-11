João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações aos jornalistas, após a vitória em casa do Camacha, por 5-0, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Famalicão tornou a vitória fácil] Entrámos muito bem no jogo. Percebemos que não havia outro caminho que não o de entrar de uma forma agressiva, rápida a pensar e nos comportamentos que treinamos e que planeámos. Só assim é que de facto conseguimos tornar um jogo, primeiro menos perigoso, e depois menos difícil.

Estou de acordo [com essa análise], porque apesar do resultado robusto, e acho até que o nosso adversário não merecia um resultado tão pesado, nós tínhamos a consciência de que só assim se impediria o adversário que, apesar de jogar e divisões inferiores, pudesse acreditar e disputar o jogo. O que seria perigoso e não podíamos permitir que isso acontecesse. Por isso os nossos primeiros minutos foram muito fortes e penso que aí é que começou a nossa vitória.

[Duelo com o Benfica. Famalicão quer ir até onde na Taça?] No início da época fui muito honesto e partilhei com vocês a ambição da nossa administração. O que me foi pedido foi um lugar europeu (o quinto lugar) e a presença numa final. Já tivemos duas presenças nas meias-finais e, portanto, podemos melhorar esse objetivo, e seria marcar presença numa final.

Sabemos que temos agora um jogo muito complicado na próxima eliminatória, [o Benfica], um adversário forte, mas vamos preparar o jogo com a mesma ambição com que preparamos este [contra a Camacha]. Não vai mudar rigorosamente nada. Vamos para a eliminatória com a ambição de vencer e de continuar o nosso caminho nesta competição.»