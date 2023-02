Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a vitória por 4-1 nos quartos de final da Taça de Portugal, diante da BSAD:

«[Missão cumprida sem surpresas?] Sim. Fizemos um bom jogo, entrámos da forma que queríamos, a tentar assumir rapidamente o jogo porque tínhamos essa obrigação de procurar o golo desde o primeiro minuto. Fomos rápidos a executar e a pensar, encostámos a BSAD ao seu último terço. Criámos problemas onde vimos na análise que o podíamos fazer, ao criar através dos corredores laterais, com alguns cruzamentos. Acabámos por cima no jogo e no resultado na primeira parte.

Na segunda [parte], tentámos manter o mesmo ritmo, com uma ou outra dificuldade no início, mas com os golos resolvemos o jogo e estabilizámos. Ainda tentámos gerir o jogo, mas permitimos alguma reação, sofremos um golo num lançamento, situação em que deveríamos ter sido mais fortes. Elogiar a forma muito positiva como o nosso adversário se apresentou, a tentar sair a jogar e procurar os espaços que tem na sua ideia. É de elogiar. Não abdicaram da ideia e tentaram condicionar-nos. Foi um bom jogo e uma vitória justa.

[Estreia de Denilson Júnior] Jogou o limite de tempo que podia. Está destreinado, precisa de algumas semanas para encontrar forma para nos ajudar mais. Com características semelhantes às do Cádiz, pode trazer apoios frontais, ataque à profundidade, presença na área, podem jogar os dois juntos, temos essa opção para futuro. Estou muito satisfeito com ele. Entrou bem, dinâmico.

[Exibição de Moura e dinâmica do lado esquerdo] Dá muita verticalidade no corredor, referi que podíamos explorar esse espaço, não que os jogadores das laterais [da BSAD] fossem fracos, longe disso, mas por causa da forma como se posicionam defensivamente. Preenchem bem o corredor central e libertam o lateral. No nosso lado esquerdo temos velocidade e verticalidade, fizemos a alteração do Aguirregabiria pelo Penetra nesse sentido também, para dar largura. Criámos problemas ao adversário e circulámos a bola de um lado para o outro.

[Está a torcer para defrontar o Ac. Viseu nas «meias»?] Não sei. Torço pela equipa… prefiro a que for melhor e ganhar. É essa que queremos para defrontar nas meias-finais. Independentemente do adversário, vamos disputar o acesso à final.»