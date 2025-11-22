Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal.

Análise ao jogo

«Foi um jogo com uma entrada forte da nossa parte. Obviamente que com o golo cedo, as coisas ficaram mais facilitadas para o nosso lado. Até ao intervalo procurámos mais um golo, tivemos oportunidades, mas o Estoril acabou por equilibrar.»

«Na segunda parte, o Estoril mudou a sua estrutura, a sua forma de jogar, passou a jogar com mais risco e tivemos de nos adaptar. Tivemos capacidade de ter a bola mais tempo, de gerir com mais capacidade e podíamos ter matado o jogo de forma mais vincada.»

«Ainda fizemos um golo de bola parada, mas podíamos ter gerido de forma mais madura. O Estoril tem bons jogadores, acabámos mais encostados à nossa área, mas não deixo de dar os parabéns aos meus jogadores pela forma coletiva como jogaram hoje. É mais um passo no desenvolvimento e consolidação do nosso jogo.»