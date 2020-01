Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio do Paços de Ferreira, após o triunfo (0-1) em Paços de Ferreira, que garante aos famalicenses a passagem às meias-finais da Taça de Portugal:

«Foi um jogo extremamente difícil par nós. Não foi um jogo brilhante da nossa parte, longe disso, mas entregamo-nos de alma e coração ao jogo, sabendo da sua importância para todos, para o clube, para os adeptos e para os jogadores. Na primeira parte o Paços tentou eliminar a linha de passe do Gustavo, tivemos dificuldades para entrar com qualidade. Não demos velocidade ao jogo e fomos pouco agressivos. Ainda assim fomos controlando e tivemos momentos de domínio. Na segunda parte, sim, tentámos reajustar a posição do Gustavo, abrimos os outros dois médios para encontrar um canal de saída. Tentámos dar mais velocidade ao jogo. Estivemos melhor, tivemos oportunidades e conseguimos concretizar numa situação em que há um erro do nosso adversário. Depois controlámos, passámos por uma ou outra situação mais aflitiva de bola parada, mas penso que fomos justos vencedores».

[Golo saído do banco] «O Anderson e o Diogo são jogadores velozes. Não queríamos ir para prolongamento, refrescámos os três avançados e demos muita velocidade para tentar desequilibrar».

[Ivo Pinto o que pode acrescentar?] «Chegou recentemente, é experiente, tem qualidade e percebeu rapidamente o que pretendíamos. Preparou-se bem e sabe o que se quer dele».