Declarações de Pepa, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa do Estádio do Paços de Ferreira, após a derrota (0-1) frente ao Famalicão, que elimina os pacenses da Taça de Portugal:

«Acima de tudo nos primeiros quinze minutos da segunda parte o Famalicão foi superior, construiu oportunidades de golo, algo quer não tinha conseguido. Na primeira parte estivemos bem, organizados, faltou-nos um pouco mais de critério para colocar o Famalicão em sentido. Na segunda o Famalicão entrou melhor, teve domínio. Quando estávamos a equilibrar, a entrada do Vasco deu-nos isso, quando estávamos até um pouco melhor, o Famalicão marcou. Depois disso foi o desespero e o tudo por tudo com várias oportunidades. Tentámos tudo, mas não conseguimos. Mais do que a eliminação fica um Paços que tudo fez. Morre aqui um sonho, parabéns ao Famalicão pela época fantástica que está a fazer».

[Impacto da derrota para o campeonato?] «Não, longe disso. Se a exibição fosse muito negativa, talvez, mas não foi o caso. Reforço que o Famalicão é uma equipa muito forte, mas o jogo foi muito equilibrado com oportunidades para um lado e para o outro. Num jogo a eliminar foi mais o não errar a não sofrer do que outra coisa. O nosso foco é o campeonato e esta derrota não vai mexer com nada».