Famalicão e FC Porto jogam, a partir das 20h30 desta quarta-feira, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em duelo estão duas equipas que já sabem que, em caso de apuramento, vão defrontar o Sporting de Braga na final. Os minhotos venceram a eliminatória ante o Nacional, com um triunfo por 5-0 na Choupana, aliado a um empate a dois golos em Braga.

Na equipa de João Pedro Sousa, que atravessa porventura a melhor fase da época, com cinco vitórias nas últimas seis jornadas da I Liga, Théo Fonseca e Puma Rodríguez são baixas por lesão. No FC Porto, o mesmo acontece, mas com João Mário.

O FC Porto chega a este jogo numa altura em que está também na luta por outro troféu, o do campeonato, depois de ter reduzido nas últimas jornadas a desvantagem para o líder Benfica. Com o dérbi da Invicta ante o Boavista no Dragão, no domingo, perspetivam-se algumas mudanças nos dragões, face ao onze apresentado no passado sábado, em Paços de Ferreira.

Gustavo Correia é o árbitro de um jogo que vai poder seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o encontro.