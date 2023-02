Outra vez pelas mãos de João Pedro Sousa, o Famalicão repetiu o feito de 2019/20 e está novamente nas meias-finais da Taça de Portugal. Perante a BSAD, a lutar pela permanência na II Liga, os minhotos demonstraram em campo que não eram favoritos apenas no papel e venceram sem contestação, por 4-1.

FILME DO JOGO

O Famalicão entrou a fazer jus ao estatuto e a mandar em casa. A equipa de João Pedro Sousa dominou a seu belo prazer, estancou as iniciativas adversárias e chegou ao golo pouco antes do intervalo, que dizem as vozes sábias ser a melhor hora para marcar.

O meio-campo famalicense esteve agressivo, os jogadores saltaram na pressão no momento exato e roubaram muitas bolas, impedindo que a turma do segundo escalão desenrolasse jogadas até à baliza de Luiz Júnior, que quase não passou de um mero espectador.

No capítulo ofensivo, ficaram à vista excelentes combinações entre os minhotos, sobretudo no corredor esquerdo onde Francisco Moura é uma mais-valia no último terço.

Apesar do maior controlo do jogo e posse de bola, o Famalicão não criou muitas ocasiões de golo, mas tal deveu-se maioritariamente a demérito próprio, pois a definição esteve níveis abaixo do desejado na primeira metade.

Pouco antes do intervalo, porém, Alex Dobre desfez o nulo. Nova investida do Famalicão no corredor esquerdo, Moura cruzou para a área, Henrique (que até estava a ser dos melhores no lado visitante) falhou a interceção e o extremo romeno teve tempo para pensar e executar de forma simples, com um remate potente. Dobre ainda foi feliz, já que a bola desviou nas costas de Gonçalo Tabuaço antes de entrar na baliza.

Se a tarefa já estava bem adiantada, em poucos minutos ficou feita. O Famalicão entrou de novo a pressionar e a canalizar jogo para a esquerda, à semelhança do que já houvera feito. Em dois minutos (57m e 59m), Jhonder Cádiz bisou e deixou via aberta para as meias-finais.

Primeiro, Gustavo Sá aproveitou uma oferta de Jójó que, completamente desatento, deixou-se antecipar pelo médio famalicense, que assistiu Cádiz para um desvio simples.

A BSAD ainda estava a tentar recuperar o fôlego quando o venezuelano voltou a marcar. Moura arrancou na esquerda, combinou com Ivo e o extremo cruzou para o cabeceamento certeiro do atacante.

Os visitantes ainda esboçaram a resposta com a rápida combinação de Rúben Oliveira com Tiago Lopes, que terminou no golo do capitão dos azuis (68m). Porém, Iván Jaime, que tinha entrado pouco antes, fez uma das suas e deu a «estocada» final.

O médio espanhol – que tem qualidade técnica de sobra – arrancou com a bola junta à linha lateral do lado esquerdo, percorreu vários metros e, já enquadrado com a baliza, atirou colocado para o melhor golo da noite.

Os minutos finais foram de gestão e João Pedro Sousa até pôde promover os regressos de Pelé e André Simões, além da estreia de Denilson Jr.