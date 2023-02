A FIGURA: Francisco Moura

Somou «apenas» uma assistência, mas foi o espelho do jogo do Famalicão. Esteve bastante envolvido no processo ofensivo, foi uma solução para os colegas da frente, ajudou a criar situações de superioridade e, além disso, desequilibrou. A defender também esteve competente. Aos 87m, teve uma enorme ocasião para coroar a exibição de gala, mas atirou por cima.

O MOMENTO: Cádiz fecha a eliminatória, 59m

Em menos de dois minutos, o venezuelano apontou um bis, fez o 3-0 e deitou por terra qualquer aspiração da BSAD.

OUTROS DESTAQUES

Ivo Rodrigues

Foi, a par de Moura, responsável pelo bom funcionamento do corredor esquerdo. Esteve intenso na pressão, muito forte nos movimentos interiores e assistiu Cádiz para o segundo golo.

Alex Dobre

Já tinha demonstrado que era reforço e comprovou-o. Muito enérgico com bola, definiu bem e apareceu de forma perigosa na área adversária.

Jhonder Cádiz

Quando se marca um bis, está praticamente tudo dito. Até andou desacertado na primeira parte mas, na segunda, teve duas ocasiões flagrantes e não desperdiçou.

Gustavo Sá

Nos últimos jogos tem perdido espaço, mas hoje mereceu a confiança de João Pedro Sousa e correspondeu. Tentou jogar a poucos toques, ser o organizador em zonas mais adiantadas e somou alguns passes que poderiam ter melhor sequência. Ainda falha nos timings da decisão, mas os 18 anos dão-lhe muito espaço de manobra.

Rúben Oliveira

Foi a voz de comando da BSAD e o principal responsável pela tímida resposta nos minutos finais. Tentou organizar jogo no meio-campo e definir as saídas rápidas para o ataque.