O Farense bateu o vizinho Silves, no Estádio São Luís, por 5-1 e segue para os oitavos de final da Taça de Portugal. Os visitantes ainda chegaram ao intervalo empatados, mas a equipa de Faro acabou por vencer com tranquilidade, com Rui Costa e Darío Poveda a bisarem no jogo.

Um duelo entre dois conjuntos algarvios, com a equipa da II liga a abrir o marcador, aos 16 minutos, com o primeiro golo de Rui Costa, mas a equipa dos Distritais, com muitos adeptos nas bancadas, ainda empatou mesmo em cima do intervalo.

Logo a abrir a segunda parte, aos 48 minutos, Rui Costa voltou a marcar e recuperou a vantagem da equipa da casa. Mais cinco minutos e Darío Poveda assinu o 3-1 e acabou também por bisar neste jogo, ao fazer o 4-1, aos 64 minutos.

Já nos instantes finais do jogo, o Silves ficou reduzido da dez e o Farense ainda fez o 5-1, por Franco Romero, a fechar o jogo.