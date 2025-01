Tozé Marreco, treinador do Farense, fez este domingo a antevisão ao jogo com o Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Aos jornalistas, o técnico confessou que os «grandes» têm «menos defeitos», mas a equipa acredita que consegue seguir em frente.

«O meu foco é o de controlar as pequenas coisas que encontramos. Nas equipas grandes, há menos defeitos, há menos coisas a explorar. Sermos muito assertivos nesse momento naquilo que temos de explorar e sabemos o que temos que explorar. E depois, meter agressividade, crença, vontade, sabendo que em alguns momentos, provavelmente, vamos ter de sofrer e temos de sofrer juntos», destacou o treinador.

A jogar três dias depois do Benfica conquistar a Taça da Liga, Tozé Marreco garantiu que isso não altera a motivação dos encarnados: «Se não tivesse ganho a Taça da Liga, o Benfica vinha com vontade de dar a volta à situação. Portanto, é uma situação que nós, Farense, e eu, treinador, não controlo, e em que não me foco muito, sabendo que pode haver mais confiança, obviamente, porque é a conquista de um título. Mas se assim não fosse, a motivação com certeza viria de outras premissas e de outros momentos», referiu.

De seguida, o treinador abordou o facto do jogo ser disputado no Estádio São Luís, casa do Farense, e não no Estádio Algarve, onde disputam os encontros com os três grandes na Liga.

«É o nosso estádio, sabemos da força que aqui temos, que queremos continuar a ter e, sendo um jogo a eliminar, tudo é possível. Eu tenho os pés muito bem assentes no chão, sei muito bem a nossa realidade, sei muito bem das dificuldades que vamos ter, agora, acho que é momento também de sonhar, sabendo o que temos de fazer. É um jogo a eliminar, tudo pode acontecer. Sonhar, a saber o que temos de fazer», afirmou.

Relativamente ao jogo, o treinador de 37 anos não revelou a equipa, mas adiantou que Tomás Ribeiro, recentemente contratado ao V. Guimarães, deve ser convocado e Ricardo Velho vai ser titular. Sobre o guarda-redes apenas deixou elogios.

«Já o disse, para mim é o melhor (guarda-redes português), não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Meritoriamente, e falando novamente abertamente, é normal que no final da época ele saia, porque merece outros voos. É dos jogadores que se tem que admirar, porque nunca foi uma grande promessa. É à custa do trabalho, da dedicação, daquilo que ele faz diariamente», concluiu.

O Farense recebe o Benfica esta terça-feira, às 20h15, no Estádio São Luís, em Faro. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.