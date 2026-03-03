Alan Varela, médio do FC Porto, em declarações na flash interview da RTP após a derrota (1-0) com o Sporting a contar para a 1.ª mão das «meias» para a Taça de Portugal.

Jogo disputado

«A verdade é que foi um jogo muito disputado. Acho que na primeira parte não tivemos quase nenhuma jogada deles. Também criámos algumas. Talvez eles saíssem um pouco melhor no segundo tempo, mas não foram melhores do que nós. Faltam 90 minutos, vamos continuar a trabalhar e decide-se em casa.»

Lance do penálti

«Eles fazem um golo de penálti que talvez o árbitro se tivesse apitado a falta sobre o Pêpê não ia passar. O jogo ficaria 0-0, tudo empatado. Mas foi uma má decisão do árbitro e não há nada a fazer contra isso.»

Clássico com o Benfica

«Agora, pensar no Clássico contra o Benfica. Também esperamos com um jogo muito difícil, mas estamos todos muito preparados para o que aí vem.»

Eliminatória aberta

«Obviamente a eliminatória está aberta. Pode acontecer qualquer coisa. Como te disse, vamos jogo a jogo. Agora, pensar no clássico contra o Benfica e depois logo se vê.»