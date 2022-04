Pepe (FC Porto) e Bruno Tabata (Sporting) foram suspensos por 23 dias e multados em 2.870 euros na sequência do inquérito instaurado após os confrontos no final do FC Porto-Sporting para a Liga, mas ainda podem vir a ser elegíveis para o clássico da próxima quinta-feira para a Taça de Portugal.

Os dois jogadores foram suspensos preventivamente a 15 de fevereiro, mas voltaram a ficar disponíveis para os respetivos clubes no dia 28 do mesmo mês, pelo que, explica o acórdão da Liga, os dois jogadores já cumpriram mais de metade do castigo. «Na sanção de suspensão agora aplicada, deverá ser levada em conta a suspensão preventiva já cumprida pelo Arguido», refere o comunicado.

O castigo deixaria os dois jogadores fora do clássico da próxima quinta-feira, relativo à meia-final da Taça de Portugal, mas como os processos são passíveis de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, Pepe e Tabata ainda poderão ser elegíveis, caso os respetivos clubes decidam avançar com o recurso que tem efeitos suspensivos.

Recorde-se que Tabata, médio do Sporting, e Pepe, defesa do FC Porto, foram expulsos já depois do final do clássico da Liga, de 11 de fevereiro, por terem agredido elementos adversários. O internacional português foi acusado de pontapear o diretor-desportivo dos leões, Hugo Viana, ao passo que o jogador brasileiro foi acusado de empurrar o administrador da SAD portista Luís Gonçalves.

Os dois dirigentes também foram alvos de inquéritos que tiveram resultados diferentes. Luís Gonçalves, acusado de «agressões», foi suspenso por 68 dias e multado em 1.910 euros. Neste caso, na sanção de suspensão agora aplicada também «deverá ser levada em conta a suspensão preventiva já cumprida pelo arguido».

Hugo Viana, por seu lado, viu o seu processo «arquivado».