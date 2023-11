Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Dragão após a vitória sobre o Montalegre, por 4-0, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Com o golo, Fran Navarro deu o "clique" para ter mais importância na equipa?] Os cliques dão-se no treino, o jogo é uma consequência do que se passa nos treinos. O importante é o empenho e evolução diária. Depois, merecem ir lá para dentro seja cinco minutos ou o jogo todo. Cabe-me escolher os 11 que iniciam e quem vai lá para dentro. O Fran teve essa possibilidade e fez o golo. Como avançado que é fica contente, mas não gosto de individualizar: os golos são um processo coletivo e não sofrer também o é. É mais importante a equipa do que qualquer individualidade.

[Sentiu uma boa reação do João Mário após as suas palavras na antevisão?] O João Mário esteve dentro do que é o seu registo, com uma boa prestação.»