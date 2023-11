O FC Porto defronta, esta sexta-feira, o Montalegre, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Na antevisão à partida, Sérgio Conceição mostrou, mais uma vez, que traz a lição bem estudada e revelou alguns dos pontes fortes da equipa do Campeonato de Portugal.

«[Jogam em] 4-2-3-1, com o Alex, um ponta de lança muito interessante na frente, dois alas muito rápidos e verticais, dois médios que se mostram muito ao jogo, o Douglão, um central forte. Também têm algumas fragilidade que descobrimos. Têm uma equipa interessante, só perderam duas vezes, estão em terceiro [no campeonato], têm o melhor marcador [Alex]. Um bocado à imagem do Tony, se der para sair a jogar de forma mais ligada saem, se não der é muito simples no processo, a olhar para a referência da frente, o avançado. É uma equipa que defende bem, pode defender mais alto, penso que o Tony amanhã [sexta-feira] vai querer uma estratégia mais recatada no seu meio-campo, temos de ser nós a descobrir e antecipar cenários. Vão ter um jogo mais mediático. A análise que fizemos e o que se falou foram os mesmos minutos do que quando jogamos na Liga dos Campeões. Respeito total e um abraço às pessoas de Montalegre, acho que vêem 10 autocarros: que venham com calma e apoiem muito a sua equipa, que isso é que faz falta ao futebol», sublinhou o técnico.

Conceição reconheceu que espera um adversário «motivado» e a «tentar uma surpresa» no Dragão, perante um FC Porto que vai alinhar com «os jogadores que estão em melhores condições», para contrariar o desgaste dos internacionais que estiveram ao serviço dos respetivos países.

«Viagens muito grandes, diferentes equipas técnicas, uns utilizados e outros nem tanto. Temos de fazer essa gestão. Nunca é fácil reparar a equipa nesse contexto. Mas temos 11 jogadores preparados para iniciar mais cinco que vão entrar e dar o melhor para passarmos a eliminatória», finalizou.

O FC Porto recebe o Montalegre, esta sexta-feira, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Pode seguir o encontro, com pontapé de saída às 20h45, AO MINUTO no Maisfutebol.