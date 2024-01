Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à SportTv2, após a vitória em casa do Estoril, por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«[Foi um dos jogos mais bem conseguidos do FC Porto a nível nacional esta época?] Foi um jogo competente da nossa equipa. Fizemos melhor as coisas não só no processo ofensivo, como dentro da nossa organização defensiva, anulando alguns pontos fortes deste Estoril, que tem feito uma recuperação no campeonato muito interessante. Explorámos também algumas situações não abdicando dos nossos princípios e da base de que falo muitas vezes. Quando não estamos tão fortes nesse sentido, as equipas adversárias acabam por equilibrar. Nem tudo estava mal, nem agora está tudo bem. Há muito trabalho a fazer. Estamos conscientes disso.»

«[Exibição de Evanilson] Cumprimento todos os jogadores a partir do momento em que dão aquilo que o Evanilson e toda a equipa deu. Não é por fazer golos, fez hoje, infelizmente na semana passada as oportunidades que tivemos não chegaram para ganhar ao Boavista. Fez o Toni [Martínez] contra o Boavista. Pensamos sempre como equipa e não a nível individual. Mas sabemos que os atacantes vivem de golos e é sempre um momento feliz para eles. O Evanilson esteve particularmente bem nesse sentido.»

«[Falta perigosa sobre Pepê] Pareceu-me uma entrada feia do jogador do Estoril, com a equipa de arbitragem VAR e AVAR decidiram que não era para expulsão, é a opinião deles.»

«[Pepê atrás de Evanilson] Que nuance tivemos no jogo que tornou a equipa mais competente? Essa foi uma situação importante no jogo, sem dúvida, porque falar de futebol eu gosto e faz falta. Para manter? Vamos ver. Os treinos durante a semana vão dizer-me o que vai acontecer e a estratégia para o Sp. Braga.»

«[Esta vitória dá moral para o próximo jogo?] Moral adquirimos diariamente com trabalho. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor do que em cima de empates, que para nós são derrotas. Novo começo? O futebol é um recomeçar constante.»

«[Muito se falou que o Evanilson não rendia sem o Taremi] São selos que se tentam colocar… Não tem a ver com esse casamento. O jogo é feito de relações e sei que os jogadores que jogam próximos, ou seja, um médio-ofensivo e um avançado/segundo avançado, é importante terem conhecimento entre eles, como o lateral com o ala ou a dupla de médios e centrais. É mais importante olhar para o processo coletivo e ver o porquê de o nosso setor intermédio ter dois homens à largura e três por dentro, o que queríamos com isso, o que provocámos ao adversário e como limitámos o jogo interior do adversário com os alas a jogarem muito por dentro. Foi o que foi definido e trabalhado para este jogo e correu bem, porque eles interpretaram da melhor forma. Muitas vezes, não atingimos exibições tão vistosas, porque a eficácia não tem sido tão boa. Não só no futebol, mas na vida, vivemos de resultados e por vezes é penalizador uma equipa que cria tanto como a nossa não conseguir resultados positivos.»

«[17 vitórias consecutivas na Taça] É um número. Se se concretizar na final do Jamor com uma vitória, aí terá outro significado. Senão, não passa de um número.»