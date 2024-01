O FC Porto realizou na manhã desta segunda-feira o último treino antes da partida com o Estoril, a contar para os "oitavos" da Taça de Portugal. O guarda-redes Cláudio Ramos está a recuperar de uma gripe e, por isso, continua afastado dos trabalhos dos dragões.

Importa lembrar que o português tem sido o escolhido por Sérgio Conceição para a Taça de Portugal. Desta forma, Diogo Costa deverá estar entre os postes na Amoreira.

Sérgio Conceição não conta também com o lesionado Marcano, nem com os internacionais Zaidu e Taremi, ao serviços das respetivas seleções na CAN e na Taça Asiática.

O encontro com o Estoril está agendado para a noite desta terça-feira, às 20h45. Os "canarinhos" já venceram o FC Porto em casa, para a Taça da Liga, depois do triunfo no Dragão a contar paras a Liga.