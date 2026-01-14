FC Porto e Benfica apresentam-se com algumas novidades de início para o clássico desta noite, no Dragão, que decide quem passa às meias-finais da Taça de Portugal.

Do lado dos dragões, a grande novidade é a estreia de Thiago Silva, que salta diretamente para o onze, fazendo dupla de centrais com Bednarek, o que leva Kiwior a jogar a lateral esquerdo, face à ausência de Francisco Moura. Do outro lado da defesa, Martim Fernandes relega Alberto Costa para o banco, onde Farioli já pode contar com o reforço polaco Oskar Pietuszewski.

Pelo Benfica, a boa notícia é a recuperação de António Silva, que faz dupla de centrais com Tomás Araújo, num jogo em que a equipa não pode contar com o capitão Nicolás Otamendi, por castigo. Outra novidade de Mourinho é a aposta no reforço Sidny Cabral, que faz o primeiro jogo a titular pelos encarnados. Já Enzo Barrenechea está recuperado da lesão no ombro e começa no banco.

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Jan Bednarek, Thiago Silva e Jakub Kiwior; Pablo Rosario, Victor Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Samu e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Dominik Prpic, Alberto Costa, Alan Varela, Eustáquio, Rodrigo Mora, William Gomes, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül.

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Dahl; Ríos, Barreiro e Aursnes; Sidny Cabral, Prestianni e Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Diogo Ferreira; Gonçalo Oliveira, João Fonseca, Enzo Barrenechea, Manu Silva, João Rego, Schjelderup, Sudakov e Ivanovic.