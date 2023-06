João Mário e Fernando Andrade não participaram no último treino do plantel do FC Porto, ainda no Olival, antes da final da Taça de Portugal.

O lateral e o avançado continuam em tratamento das respetivas lesões.

Os dragões partiram para Lisboa após a sessão matinal deste sábado. A partir das 19h00, Sérgio Conceição e um jogador do FC Porto falam em conferência de imprensa no Estádio Nacional, no Jamor.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sp. Braga, realiza-se às 17h15 de domingo.