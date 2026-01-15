O jogo com o Benfica começou de forma dolorosa para Martim Fernandes, que fraturou o nariz na sequência de um choque involuntário com Sindy Cabral, logo ao minuto 6 do Clássico para a Taça de Portugal.

Depois de um longo período de assistência, e apesar do sangue perdido que o obrigou a várias trocas de camisola ao longo do encontro, o lateral do FC Porto seguiu em campo e só foi substituído à entrada do último quarto de hora.

O sacrifício do jovem defesa de 19 anos, formado no Olival, foi reconhecido pelos dragões, que lhe dedicaram uma publicação nas redes sociais.

«Quando é pelo FC Porto, um nariz partido não passa de um mero detalhe», escreveram os azuis e brancos.

Os dragões, recorde-se, venceram o Benfica por 1-0, na última quarta-feira, e apuraram-se para as meias-finais da Taça de Portugal.