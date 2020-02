O FC Porto prepara-se para disputar as meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, e está novamente perto da conquista de um troféu nacional. Porém, nesta prova e na Taça da Liga, os dragões ainda não conseguiram festejar sob o comando técnico de Sérgio Conceição.

A equipa portista já disputou seis meias-finais com o atual treinador, mas tem falhado na reta final das competições: «As coisas não têm corrido bem? Nos outros anos correram pior. Se não tiver vontade de ganhar jogos, vou-me embora. Nem há questão. O FC Porto comigo tem chegado sempre ao fim ou perto do fim de todas as competições. Por pormenores, foram pormenores que decidir esses jogos. Já podíamos ter uma mão cheia no museu. Temos der estar mais atentos a esses pormenores para sermos mais felizes do que nestes dois anos e meio nessas competições.»

Os dois jogos frente ao Académico de Viseu disputam-se no espaço de uma semana, ao contrário do que aconteceu no ano passado. Uma mudança no calendário que Sérgio Conceição aplaude. «Prefiro que seja assim, que não haja um mês e meio de intervalo entre os dois jogos», rematou o técnico.



«É uma oportunidade para demonstrarem que merecem estar no onze»