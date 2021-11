Declarações de João Pinto, jogador do Feirense, à TVI24, após a derrota diante do FC Porto, por 5-1, no Estádio do Dragão:

«São erros de crescimento, não podemos sofrer três golos de bola parada. Estávamos preparados para tudo o que o FC Porto ia fazer, mas os três golos de bola parada são um bocado fruto da falta de experiência desta equipa. Vamos crescer com isso, certamente saímos daqui valorizados, mais maduros e só assim aprendemos»

[Dificuldades na construção]

«O FC Porto foi uma equipa que nos respeitou durante os 90 minutos, pressionou, não nos deixou praticar o nosso futebol, mas não foi só mérito do FC Porto, houve muito demérito nosso. Não conseguimos apresentar o futebol que temos vindo a apresentar»

[Esperavam deixar imagem diferente?]

«Esperávamos deixar uma imagem melhor, são dores de crescimento da equipa. É uma equipa muito jovem e acusou um bocado o palco e a equipa contra quem jogou»