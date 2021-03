Carlos Carvalhal diz que o Sp. Braga está «muito motivado» e com vontade de chegar à final da Taça de Portugal na antevisão do segundo jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, depois de um empate no primeiro jogo na Pedreira (1-1).

«O resultado está 1-1, o FC Porto tem vantagem nesta altura. Vamos jogar contra uma grande equipa, com uma organização muito forte, uma equipa de Champions que tem um grande treinador e que é muito difícil de ser batida. Do outro lado, vamos ter um Sp. Braga organizado, muito motivado, com vontade em chegar à final, mesmo sabendo que é difícil, mas a nossa ambição é proporcional à dificuldade. Temos esperança e ambição de chegar à final da taça», começou por destacar o treinador dos minhotos na antevisão da segunda mão da meia-final.

O Sp. Braga foi eliminado da Liga Europa pela Roma, mas reagiu com um triunfo sobre o Nacional (2-1) no regresso à Liga. «A equipa tem estado bem na sua globalidade. A nossa equipa é equilibrada, ataca bem, pratica um bom futebol, transita muito bem e quando tem de defender também defende bem. Se me perguntar se a equipa que pode melhorar, eu digo que pode obviamente», comentou.

O Sp. Braga está no segundo lugar da Liga, depois de ter ultrapassado o FC Porto, e esta quarta-feira tem a possibilidades de chegar à final do Jamor. «É importante que toda a gente coloque os pés no chão. O Sp. Braga tem feito uma campanha boa em todas as frentes, mas este é o próximo jogo que é o jogo da Taça. Sabemos que pode dar acesso a uma final da Taça de Portugal e nós estamos muito focados e concentrados em tentar chegar ao final da taça, sabendo que será um jogo extremamente difícil», destacou.

O treinador falou ainda na gestão da equipa e na necessidade de chamar os mais jovens para compensar a indisponibilidade dos jogadores do plantel principal. «Essas não são as minhas contas, para aqueles que estão menos atentos, recordo que o Bruno [Rodrigues] jogou na equipa principal porque merece e nós temos um olhar atento para a formação, mas fundamentalmente porque os jogadores da equipa principal estavam indisponíveis. O Vítor [Oliveira] entrou, não porque tem os olhos bonitos, mas sim porque merece jogar e também pelo facto do Sporar estar com uma lombalgia. No banco estava também o Hernâni que tinha entrado também em Roma, que é outro jogador da equipa B que foi chamado devido à indisponibilidade de jogadores da equipa A. Essas são as minhas contas. Chamamos também o Rodrigo Gomes que tem vindo a trabalhar connosco na equipa principal. Essa tem sido a nossa realidade e as nossas contas», explicou.

Segundo Carvalhal, a ambição do Sp. Braga, além da luta por títulos, passa por promover os jogadores da formação. «Um dos grandes desafios do Sp. Braga é tentar colocar o máximo de jogadores nas seleções dos seus países, este é um desafio muito grande. Conseguimos colocar o Paulinho e o Sequeira na seleção. Quando o Sp. Braga num futuro próximo, conseguir fazer com que cinquenta por cento dos jogadores do plantel principal vá à seleção poderemos dizer que podemos reduzir essas diferenças», destacou ainda.