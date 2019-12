Sérgio Conceição afirmou esta quarta-feira que vencer a Taça de Portugal é o segundo objetivo do FC Porto no que diz respeito às provas nacionais.

«Não desvalorizando a Taça da Liga, que está cada vez mais bem organizada e nos últimos anos tem subido de nível, a Taça de Portugal é o segundo objetivo dentro das provas internas.»

«Se quisermos classificar as prioridades, o campeonato nacional é o mais importante, depois a Taça de Portugal e depois a Taça da Liga. A seu tempo falaremos disso, porque é um troféu que o FC Porto ainda não conquistou e também temos grande vontade de a conquistar», frisou o técnico portista.

Questionado sobre se já parou para ver quais os adversários que ainda estão em prova, tendo em conta que o Sporting e o V. Guimarães já foram eliminados, Benfica e Sp. Braga vão defrontar-se, por isso, restará apenas um, e ainda há muitas equipas da II Liga em prova, Sérgio Conceição começou por brincar. «Parado não penso, penso mais a correr. Corro todo os dias e vou pensando nessas coisas.»

«Obviamente que estou atento aos adversários diretos. Temos de estar atentos. É o que é. A Taça de Portugal é fantástica. Gosto muito da Taça de Portugal, já o disse mais do que uma vez. Se calhar tenho de dizer que não gosto para ter uma sorte diferente no final. É uma prova que é discutida de forma fantástica, no Jamor. Pedia só para mudarem a relva só, o tapete, mas se calhar já é pedir demais.»