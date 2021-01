Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Foi um jogo difícil, num dia não muito bom para a prática do futebol, num campo em bom estado, mas pesado. Os jogadores das duas equipas tentaram a máximo fazer um bom jogo e conseguimos. Entrámos muito bem no jogo, fizemos um golo e tivemos ocasiões para ir para o intervalo com outro resultado, mas não conseguimos.

Na segunda parte, baixamos as linhas, o que permitiu que o adversário subisse no campo, mas estrategicamente isso estava definido. Tirando aquela bola no poste do Lucas Mineiro, não criaram mais oportunidades. Durante esse período fomos criando algumas ocasiões pelo Luís Diaz e o Taremi e podíamos estar mais descansados no jogo. Só conseguimos na parte final e é uma vitória justíssima.

[jogo das meias finais com o Sp. Braga] O Braga está a fazer uma excelente época em todas as competições, mas agora temos o jogo com o Rio Ave em casa. Por isso é recuperar o melhor possível para estarmos bem nessa partida.

[atrair o Gil Vicente baixando o bloco?] O Gil Vicente também queria passar às meias finais e era normal que quisessem mais no segundo tempo. Percebemos isso e tivemos saídas perigosas, podíamos ter matado o jogo mais cedo.

[como avalia a prestação do Luís Diaz e Sérgio Oliveira após o Covid19] Já o Otávio, contra o Farense, tinha vindo de uma situação igual. Temos um departamento médico que está sempre em cima dos jogadores, com planos de treino adequados àquilo que é o espaço físico de cada jogador. Temos de perceber o estado de saúde deles para perceber se estão prontos para receber essa carga. O profissionalismo deles e daqueles que permanecem no escuro permite que regressem como se não tivessem parado.

[Luís Diaz no lugar de Marega é para manter?] O Luís vem de uma realidade completamente diferente. Ele jogando mais solto na frente, vai de encontro áquilo que ele é hoje porque não precisa de ser um conhecedor tático como é o Otávio. Por isso, o Luís é sempre uma boa opção nessa zona.

[mês de fevereiro difícil] Isto é um chavão, mas vamos olhar para cada jogo a seu tempo. São todos jogos muito mediáticos contra equipas que lutam pelos mesmo objetivos que nós, pelo meio temos a Champions, por isso são jogos que nós, FC Porto, gostamos de jogar. São jogos competitivos, contra grandes equipas, e nós gostamos de estar nesses palcos. Estaremos preparados.»