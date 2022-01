Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (3-1) que faz os dragões seguir em frente na Taça de Portugal:

[Intervalos importantes para reagir?] «Os intervalos são sempre importantes, porque retificámos algumas coisas. Na linha lateral fica difícil passar a mensagem lá para dentro. Hoje tive uns adeptos do Vizela interessados na minha pessoa: uma abraço para os adeptos do Vizela, que são muito apaixonados. Mas os intervalos são importantes, até para uma chamada de atenção que tem acontecido nos últimos jogos».