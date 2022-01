Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo (3-1) que faz os dragões seguir em frente na Taça de Portugal:

«Foi uma vitória difícil num campo também difícil. Na primeira parte não soubemos desmontar a boa organização defensiva do Vizela. Fizemos um golo cedo, mas tivemos perdas de bola problemáticas. Na segunda parte mudámos um pouco, faltava velocidade nos corredores laterais e foi isso que fizemos, conseguimos desmontar a boa organização do adversário e foi por aí que conseguimos o triunfo».

[Prestação de Fábio Vieira] «Se continuar desta forma, muito comprometido como tem estado, é tal vez um dos jovens portugueses com mais qualidade. Tem de juntar a isso alguns caraterísticas que eu acho que são importantes, na minha opinião, fora do campo».