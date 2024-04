Pela sexta vez na história, FC Porto e Sporting vão defrontar-se na final da Taça de Portugal.

Nas cinco finais anteriores houve sempre lugar a tempo extra e em nenhuma delas junto a prova rainha à Liga.

Por esta altura, o Sporting é líder do campeonato, com 77 pontos, mais sete do que o Benfica, que é segundo classificado, e mais 18 do que o FC Porto, que ocupa o terceiro lugar.

A equipa de Ruben Amorim tem, por isso, tudo na mão para conquistar a Liga, enquanto o FC Porto corre o risco de não venceu nenhum troféu na época 2023/2024.

A final da Taça de Portugal está marcada para o dia 26 de maio, no Jamor, e a pouco mais de um mês do jogo decisivo queremos saber quem acha que vai vencer a prova rainha. FC Porto ou Sporting? Vote aqui.