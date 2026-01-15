O sorteio da Taça de Portugal coloca em perspetiva um mês de março e abril a ferver, com a potencial visita do FC Porto a Alvalade a acontecer poucos dias antes da equipa de Francesco Farioli visitar o Estádio da Luz para o campeonato, mas, antes disso, os leões terão ainda de ultrapassar o AVS, nos quartos de final, marcados para 4 de fevereiro. A equipa de José Mourinho pode, depois, voltar a intrometer-se na segunda mão, uma vez que recebe o Sporting a 19 de abril, poucos dias antes da equipa de Rui Borges ir ao Dragão.

Partindo do princípio de que os leões de Rui Borges ultrapassam o AVS, nos quartos de final, o calendário de FC Porto e Sporting promete complicar-se numa altura crucial da temporada.

Sporting-FC Porto antes do Benfica-FC Porto

O FC Porto inicia o mês de março com uma receção ao Arouca, programada para dia 1, antes da potencial visita a Alvalade, para o jogo da primeira mão da meia-final da Taça, que será jogada entre 3 e 5 de março, poucos dias antes da visita ao Estádio da Luz, o grande jogo da 25.ª jornada da Liga, que está marcado para o fim de semana de 8 de março. Logo a seguir ao jogo com o Benfica, neste caso ainda sem confirmação, o FC Porto poderá também ter de jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (12 de março).

O quadro não é muito diferente na perspetiva do Sporting que também arranca o mês de março a jogar em casa, neste caso, frente ao Estoril, antes da tal possível receção ao FC Porto em Alvalade que antecede uma difícil deslocação a Braga, na mesma jornada do Benfica-FC Porto. Tal como o FC Porto, ainda sem garantias de qualificação, os leões também poderão ter de jogar logo a seguir a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, prevista para 10 ou 11 de março.

FC Porto-Sporting depois do Benfica-Sporting

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal vai jogar-se mais de um mês depois da primeira, entre 21 a 23 de abril, neste caso, sem grandes constrangimentos para o FC Porto que, segundo o calendário da Liga, recebe o Tondela a 19 de abril, antes do potencial segundo jogo com o Sporting, e depois visita a Reboleira para defrontar o Estrela.

Já no caso do Sporting, este segundo potencial jogo com o FC Porto, no Dragão, será logo a seguir à visita ao Estádio da Luz, para o jogo com o Benfica relativo à 30.ª jornada da Liga, que está agendado para 19 de abril, numa altura em que a luta pelo título estará certamente mais próxima de ficar definida.

O calendário do FC Porto

O calendário do Sporting