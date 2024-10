O FC Porto anunciou esta sexta-feira que vai anular todos os bilhetes emitidos para a próxima eliminatória da Taça da Liga, frente ao Moreirense, depois do clube ter sido punido com um jogo de interdição na sequência dos incidentes com artefactos pirotécnicos que se verificaram em Moreira de Cónegos, no jogo da primeira jornada da época passada.

Um castigo que terá de ser cumprido já na próxima quinta-feira, no jogo dos quartos de final da Taça da Liga. O jogo mudou do Dragão para Aveiro e o clube decidiu, agora, anular os bilhetes emitidos e também ressarcir os detentores de bilhete de época com o valor de 2,5 euros.

Os bilhetes que já tinham sido emitidos para este jogo foram, assim, anulados, com o clube a anunciar que o respetivo valor «será integralmente devolvido».

Para isso, os adeptos terão de deslocar-se à Loja do Associado do Estádio do Dragão, a partir das 15h00 da próxima segunda-feira, até às 19h00 do dia 15 de novembro. A partir dessa data, o valor será creditado na conta corrente dos sócios que não tenham solicitado a devolução.

Como consequência do castigo, o FC Porto terá de jogar em campo neutro, em Aveiro, e, nesse sentido, o privilégio dos detentores de lugar anual não se aplica neste jogo.

O clube vai emitir novos bilhetes, exclusivamente em formato físico, ao valor unitário de 10 euros, que serão colocados à venda no Estádio do Dragão entre as 15h00 de segunda-feira e as 12h00 de quinta-feira.

O embate dos quartos de final está marcado para as 20h45 da próxima quinta-feira.