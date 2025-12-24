O FC Porto-Benfica, jogo grande dos quartos de final da Taça de Portugal, vai disputar-se a 14 de janeiro, quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio do Dragão.

O programa dos quartos de final da "prova rainha" foi confirmado pela Federação Portuguesa de Futebol, ao início da tarde desta quarta-feira. A ronda começa com o duelo entre os dois clubes da II Liga, Torreense e União de Leiria, no domingo (20h15).

Além do FC Porto-Benfica na quarta-feira, o Sporting de Braga visita, às 18h45 desse dia, o vencedor do Lusitano de Évora-AD Fafe, jogo que fecha os oitavos de final no próximo sábado, dia 27, às 14 horas.

Ainda com data e hora por definir está o Sporting-AVS.

PROGRAMA DOS QUARTOS DE FINAL

11 janeiro 2026

SCU Torreense (L2) – UD Leiria (L2) – 20:15 – Sport TV

14 janeiro 2026

Vencedor do Lusitano de Évora/AD Fafe (L3) - SC Braga (L1) - 18:45 - Sport Tv

FC Porto (L1) - SL Benfica (L1) – 20:45 - RTP/SportTV

Data e horário a definir:

Sporting CP (L1) AFS (L1) – RTP/Sport TV