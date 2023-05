O FC Porto recebe o Famalicão nesta quinta-feira, a partir das 20h30, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. No primeiro jogo, os dragões venceram por 2-1.

Sérgio Conceição está privado do lesionado João Mário e do castigado Iván Marcano, que viu o cartão vermelho direto frente ao Boavista, na 30.ª jornada da Liga.

No Famalicão, Puma Rodríguez e Théo Fonseca são as baixas (por lesão) no leque de opções de João Pedro Sousa.

O vencedor desta eliminatória irá defrontar o Sp. Braga na final da Taça de Portugal.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS DO FC PORTO-FAMALICÃO