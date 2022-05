O FC Porto, que tinha esgotado uma primeira tranche de bilhetes para a final da Taça de Portugal, vai comercializar mais ingressos a partir das 10 horas de quarta-feira, no Estádio do Dragão. A confirmação foi feita pelo emblema azul e branco, esta tarde.

Os ingressos disponíveis, com o custo de 15 euros, tem os critérios de prioridade abaixo mencionados e explicados pelo clube.

- Até às 13h00, será dada prioridade a detentores de bilhete de época 2021/2022 ou lugar anual 2019/20. A partir dessa hora, a venda será alargada aos sócios do FC Porto com quota em dia (março de 2022).



- Cada pessoa poderá apresentar um cartão de sócio ou App e adquirir dois bilhetes, de acordo com os critérios indicados acima.

Esta segunda-feira, o Tondela anunciou que os bilhetes que tinha disponíveis, quer para público em geral, quer para os seus associados, tinham esgotado. Na passada terça-feira, também a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que tinha esgotado os bilhetes disponíveis via online.

A comercialização de bilhetes em Tondela ficou, de resto, marcada por uma altercação junto do Estádio João Cardoso, motivada pela elevada procura de bilhetes para público em geral, sobretudo por parte de apoiantes do FC Porto, no dia em que os beirões alargaram a venda para público em geral, em paralelo com a venda exclusiva a sócios, que já tinha decorrido de 10 a 13 de maio.

O FC Porto-Tondela joga-se a partir das 17h15 de domingo, no Estádio Nacional, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. Rui Costa é o árbitro.