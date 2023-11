Sem dar espaço para qualquer dúvida, o FC Porto venceu de forma tranquila e serena e eliminou o Montalegre na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Depois do Vilar de Perdizes, outra equipa transmontana cai aos pés do dragão.

Apesar de a diferença de escalões ainda se ter acentuado devido à grandeza do palco onde o jogo decorreu, houve festa da Taça como prova a presença de dois milhares de transmontanos na bancada visitante.

O ambiente conturbado que se vive no universo portista também não se fez sentir no estádio, que esta noite contou com meia casa. Uma audiência modesta, mas expectável e que ainda assim mostra que aquilo que se tem passado em torno do clube não afeta a relação adeptos/equipa, que parece blindada.

O jogo serviu como uma montra de Champions para o Montalegre e permitiu ao conjunto portista reforçar os índices anímicos. Na terça-feira, há Liga dos Campeões em Barcelona e o FC Porto vai alegre de viagem.

O FILME DO JOGO

Com a Champions no horizonte, Sérgio Conceição mudou várias peças e operou uma revolução na equipa, mantendo apenas João Mário, Galeno e Evanilson, habituais titulares, no onze inicial.

As mexidas nos dragões talvez tenham tirado o foco à equipa, que nos primeiros minutos teve alguns erros que se podiam ter tornado comprometedores, não fosse a falta de acerto na definição dos transmontanos. A equipa de Tony quis pressionar alto e sair a jogar curto, mas a distração dos portistas foi mesmo um tónico dos primeiros momentos do jogo, porque quando a equipa começou a acelerar os processos, tudo ficou bem mais simples.

O FC Porto intensificou a pressão, roubou bolas em zonas perigosas no corredor central e o golo começou a ser apenas uma questão de tempo. Foi assim que, aos 13 minutos, Danny Namaso abriu o marcador. Os portistas recuperaram a bola perto da área adversária, Galeno fez o passe e o inglês abriu o marcador.

Tendo em conta as diferenças entre as equipas, separadas por três divisões, o mais difícil estava feito. De resto, a missão portista ficou ainda mais facilitada quando, cinco minutos depois, Evanilson dilatou a vantagem, após nova bola perdida em zona comprometedora pela equipa de Montalegre.

A partir de então, o FC Porto fez jus ao estatuto, optou por gerir a posse de bola e baixar o ritmo de jogo. Quando a toada da partida ficou morna, Evanilson tratou de a aquecer. Desta vez, foi Marko Grujic a descobrir uma linha de passe – novamente no corredor central – para Galeno e o extremo portista serviu de bandeja Evanilson, que só precisou de encostar.

Apesar do nível do jogo, o avançado brasileiro esteve com a corda toda e só não fez o hat trick porque a pontaria andou desafinada na segunda parte.

Contudo, o seu substituto teve melhor sorte. Fran Navarro foi lançado perto da hora de jogo e precisou de pouco tempo em campo para estrear-se a marcar pelos dragões – ao nono jogo.

O resultado já tinha contornos de goleada e o vencedor nem estava em causa, pelo que Conceição começou a pensar na viagem à Catalunha e colocou em campo jogadores com menos minutos, como Nico González ou Gonçalo Borges.