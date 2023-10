FC Porto, Sporting e Benfica vão jogar em casa na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu, vai receber no Dragão o Montalegre, do Campeonato de Portugal, que curiosamente é vizinho (e clube da sede de concelho) do Vilar de Perdizes, que foi afastado na ronda anterior.

Por sua vez, o Sporting vai defrontar o Dumiense, de Braga, que tal como o Montalegre também milita na Série A do Campeonato de Portugal.

Já o Benfica vai ter de esperar para conhecer o adversário, mas já tem duas certezas: joga na Luz e contra o vencedor do jogo entre Camacha e Famalicão, que se joga a 18 de novembro.

Por sua vez, o Sp. Braga joga em casa do Portimonense, num jogo que põe frente a frente duas equipas da I Liga.

A quarta eliminatória joga-se no fim de semana de 25 e 26 de novembro.

Todos os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Vizela-Estrela da Amadora

V. Guimarães-Lank Vilaverdense

FC Porto-Montalegre

Sporting-Dumiense

Paredes-Amarante

Portimonense-Sp. Braga

Benfica-Camacha ou Famalicão

Canelas 2010-Marítimo

Penafiel-V. Setúbal

Nacional-Casa Pia

Arouca-Boavista

Elvas-Santa Clara

União de Leiria-Atlético da Malveira

Estoril-Mafra

Torreense-Tondela

Serpa-Gil Vicente