Na receção ao Sporting, na próxima quarta-feira, o FC Porto procura dar a volta à desvantagem que traz da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, quando perdeu por 1-0 em Alvalade. Os dragões procuram repetir um feito que conseguiram apenas por uma vez desde que as “meias” se jogam a duas mãos, era ainda André Villas-Boas o treinador.

Isso aconteceu na gloriosa temporada de 2010/2011, em que o FC Porto conquistou o campeonato sem derrotas, a Liga Europa, a Supertaça e a Taça de Portugal.

No caso da Prova Rainha, os portistas tiveram de virar uma desvantagem de dois golos na meia-final com o Benfica. Os encarnados começaram por ganhar no Dragão por 2-0, mas viram os azuis e brancos vencerem na Luz por 3-1, prevalecendo o maior número de golos marcados fora, fator de desempate vigente naquela altura.

De resto, desde 2008/2009, quando as meias-finais da Taça de Portugal se passaram a jogar a duas mãos, apenas em mais três ocasiões a equipa que perdeu o primeiro jogo conseguiu virar a eliminatória. E todas elas foram disputadas entre FC Porto, Benfica e Sporting.

Em 2014, as águias “vingaram” a eliminação de 2011 com uma reviravolta diante dos dragões. À derrota por 1-0 no Porto, responderam com um triunfo por 3-1 no Estádio da Luz, apurando-se desse modo para a final.

As restantes remontadas foram protagonizadas pelo Sporting. Em 2018, os leões afastaram o FC Porto nos penáltis, depois de terem devolvido, em Alvalade, o 1-0 com que tinham sido derrotados no Dragão, na primeira mão.

Um ano depois, nova reviravolta leonina, agora frente ao Benfica, numa eliminatória decidida pelo maior número de golos marcados fora de casa. O Sporting começou por perder por 2-1 na Luz, para depois ganhar por 1-0, em Alvalade, com um golo de Bruno Fernandes.

E, depois, na final?

Das quatro recuperações registadas em meias-finais da Taça de Portugal, apenas numa a equipa que a protagonizou não venceu a prova.

Aconteceu em 2018, quando um Sporting ainda em convalescença pelo ataque à Academia de Alcochete perdeu, no Jamor, frente ao Desp. Aves por 2-1.

Nas restantes finais, o FC Porto venceu o Vitória por 6-2 em 2011, o Benfica ganhou ao Rio Ave por 1-0 em 2014 e o Sporting derrotou o FC Porto, nos penáltis, em 2019.

A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal joga-se esta semana. Na quarta-feira (20h45), FC Porto e Sporting defrontam-se no Estádio do Dragão. Já o Torreense-Fafe está agendado para quinta-feira (20h45). Na primeira mão, as duas equipas empataram a uma bola, no Minho. Pode acompanhar ambos os jogos, ao minuto, pelo Maisfutebol.