O FC Porto está fora da presente edição da Taça de Portugal. Numa série de 22 jogos a vencer na prova, sem perder desde março de 2021, os dragões caem em Moreira de Cónegos (2-1) numa fase precoce da prova e com um nível de jogo preocupante. Até estiveram na frente com um golo de Pepê, mas Asué e Alanzinho viraram o jogo para o Moreirense.

Nos três embates anteriores entre os dois emblemas para a prova rainha do futebol português nunca o Moreirense ousou vencer. Mas, esta época ainda ninguém saiu da vila vimaranense com um triunfo, num cenário que se mantém. A equipa de César Peixoto foi organizada, soube sofrer quando assim teve que ser, e teve audácia suficiente para, sem se expor ao domínio adversário, operar a cambalhota no marcador.

Prolonga-se a penitência do FC Porto com aquela que é a terceira derrota consecutiva, esta com um peso acrescido: implica a queda da prova rainha do futebol português, seguindo-se à derrota (4-1) por números expressivos frente ao Benfica.

Cabeça combate falta de rasgo

Com cinco alterações no onze comparativamente com a derrota na Luz, o FC Porto jogava pela passagem aos oitavos-de-final da Taça, mas em grande parte também pelo restabelecer da ordem no reino do Dragão após duas derrotas consecutivas; algo pouco habitual e que se agravou.

Veio ao de cima uma face já visível deste dragão. Em Moreira de Cónegos os pupilos de Vítor Bruno tentaram uma entrada forte que, de certa forma, foi conseguida, mas a chama foi-se diluindo. O domínio foi inequívoco, com muita posse de bola e presença constante no meio campo adversário.

Ia faltando rasgo, mais nervo e criatividade para penetrar no último reduto cónego. O evoluir do cronómetro fez aumentar o desgaste de uma folha de serviço com pouco a apontar. Sucederam-se passes errados, combinações malsucedidas e um período que ameaçava tornar-se penoso.

Pepê, um dos regressos ao onze do FC Porto, resgatou – com cabeça – os azuis e brancos. Após combinar com Fran Navarro, João Mário tirou o cruzamento tenso para o segundo poste, onde apareceu o brasileiro a cabecear já quase sem ângulo, batendo Caio Secco a dez minutos do intervalo.

Em Moreira os cónegos são reis

Estaria feito o mais complicado. Estava desmontada a defesa cónega, os dragões tinham condições para pensar o jogo sem sobressaltos. Puro engano. Numa das raras saídas em contragolpe o Moreirense restabeleceu a igualdade ainda antes do descanso. Cruzamento de Frimpong, sem oposição Asué fez o empate, também de cabeça.

Nunca mais o FC Porto conseguiu agarrar o jogo. Mesmo com a entrada de pesos pesados do plantel na segunda metade, como Samu ou Galeno, os azuis e brancos nunca conseguiram chegar a uma plataforma de conforto no jogo. Pelo contrário, o Moreirense conseguiu sair mais vezes para se mostrar no ataque.

O jogo ficou partido, à boleia com as paragens para as trocas, sucedendo-se lances de potencial perigo junto de ambas as áreas. Com o embate partido começaram a registar-se lances de maior desorganização a nível defensivo, parecendo dar-se melhor com esse cenário o conjunto de Moreira de Cónegos.

A um quarto de hora dos noventa os cónegos demonstraram esse mesmo conforto ao chegar ao segundo golo na transformação de uma grande penalidade. Mão de Moura na área num lance disputado com Madson. Da marca dos onze metros Alanzinho assinou o carimbo do Moreirense para a próxima fase.

Com as bancadas -predominantemente trajadas de azul – os últimos minutos foram penosos. Os dragões não conseguiram responder à desvantagem, e o descontentamento foi visível e audível entre as hostes portistas. Terceiro jogo fora, terceira derrota. Segue-se a viagem à Bélgica para o jogo com o Anderlecht, num embate também ele importante para o FC Porto.

Mantém a invencibilidade em casa o Moreirense, segue em frente na Taça, assumindo papel destaque nesta eliminatória ao eliminar um dos grandes.