O FC Porto apresenta-se em Moreira de Cónegos com uma mão cheia de mudanças no onze para defrontar o Moreirense em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, um jogo com início marcado para as 17 horas no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Tal como se perspetivava, num jogo de Taça Vítor Bruno dá minutos a alguns jogadores menos utilizados, como são os casos do guarda-redes Cláudio Ramos, Namaso ou Fran Navarro. Para além destes, são novidades no onze comparativamente com a derrota na Luz o lateral João Mário e o extremo Pepê.

Acompanhe AO MINUTO o Moreirense-FC Porto

Do lado do Moreirense o técnico César Peixoto faz quatro alterações. Comparativamente com o triunfo em casa, Caio Secco, Marcás, Sidnei e Asué são as novidades no lado cónegos.

ONZES OFICIAIS

MOREIRENSE: Caio Secco; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Frimpong; Ruben Ismael e Sidnei; Madson, Alanzinho e Benny; Asué.

Suplentes: Mika, Kewin, Fabiano, Antonisse, Ponck, Buta, Pedro Santos, Gilberto e Gabrielzinho