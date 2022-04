O FC Porto-Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, custou um total de 5.100 euros de multas aos dragões e 2.856 euros aos leões, de acordo com o mapa de castigos desta sexta-feira, do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Do lado do FC Porto, 2.754 euros foram por «entrada e permanência de materiais pirotécnicos», com um total de «seis flash-lights» deflagrados nas bancadas com adeptos do FC Porto, além de «oito potes de fumo» e «13 petardos» entre adeptos dos azuis e brancos e ainda «dois flash-lights», «seis tochas», «dois petardos» e «quatro potes de fumo» nas bancadas ocupadas por adeptos do Sporting.

Os azuis e brancos foram também punidos em 1.020 euros por «utilização irregular de ecrãs gigantes e aparelhagem sonora», nomeadamente «aquando da obtenção do golo» de Toni Martínez. «O speaker do estádio anunciou o resultado por mais do que uma vez dizendo: “Resultado, Porto um, Sporting de Lisboa, zero”», lê-se, no mapa de castigos publicado nas últimas horas.

O FC Porto também foi multado em 1.020 euros por «comportamento incorreto do público», relacionado com o arremesso de «bolas de papel» e «cartolinas da ação promocional do início de jogo» para o terreno de jogo, «sem que tenham atingido algum dos intervenientes, nem provocado alguma situação que perturbasse o normal decurso do jogo» e também relacionado com as palavras dos adeptos: “Tudo a saltar, tudo a saltar, Sporting é m****” e “Oh Varandas, vai pó ca*****” e ainda com dez bolas que não foram devolvidas durante o aquecimento do Sporting, que foram parar a bancadas ocupadas por adeptos do FC Porto, num momento denunciado por um elemento dos leões. Já 204 euros de multa foram por «atraso no reinício do jogo» e 102 euros por «comportamento incorreto dos apanha-bolas».

O Sporting foi multado em 2.754 euros pela deflagração dos objetos pirotécnicos antes referidos e por insultos verbais: “Oh Pepe vai pó ca****”, “Oh Pinto da Costa vai pó ca*****” e ainda “e quem não salta é tripeiro, é tripeiro, olé”. Outros 102 euros foram por «atraso no reinício do jogo».