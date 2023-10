A FIGURA: André Franco

O “lateral” foi uma invenção trazida pelo engenho de Conceição, que acabou por ser feliz. Franco surgiu do lado esquerdo da defesa – desfalcado pelas lesões de Wendell e Zaidu – e, para lá da competência defensiva mostrou capacidade de desequilibrar lá na frente. Aos 36m, apareceu à entrada da área, em zona de finalização, para disparar colocado para o 1-0. Já no segundo tempo, aos 66m, voltou a ser o ex-Estoril a fazer a diferença. Já perto do fim, um pouco mais à frente, após a entrada de João Mendes, voltou a estar muito perto do golo. Num jogo que ameaçava complicar-se, Franco fez a diferença e uma das melhores exibições com a camisola do FC Porto.

--

O MOMENTO: Franco no papel de atirador

O jogo parecia embrulhado quando a menos de dez minutos do intervalo André Franco desatou o nó e encontrou as redes. João Mário serviu o esquerdino, que apareceu à entrada da área disparou colocado para a baliza do Vilar de Perdizes. Golo. Um remate que desatou o jogo e encaminhou a eliminatória.

--

OUTROS DESTAQUES:

Evanilson

Entrou, viu e marcou. Como que a mostrar a Navarro como se faz. O avançado brasileiro tem um peso diferente na equipa e um faro pelo golo mais apurado. Em cinco minutos em campo, acabou por fechar o jogo.

Martim Fernandes e João Mendes

Com apenas 17 anos, o lateral direito fez a sua estreia absoluta pela equipa principal do FC Porto. Será uma noite memorável para Martim Fernandes, que mostrou ter «pinta de jogador» nos cerca de 20 minutos que esteve em campo. Entrou aos 73m, juntamente com João Mendes, outro lateral da B, que aproveitou a Taça (e as lesões) para ter minutos do lado esquerdo da defesa. Duas exibições competentes, a pedirem mais oportunidades.

Daniel Gomes

O jovem guarda-redes formado no FC Porto terá realizado um sonho esta noite. O jovem de 19 anos, que já havia jogado na eliminatória anterior (em que o Vilar de Perdizes goleou o Vasco da Gama da Vidigueira, por 5-1), voltou a tirar o lugar a Palha, habitual titular no campeonato, e exibiu-se em bom plano. Atrasou o golo do FC Porto enquanto pôde, só não travou a inspiração de Franco.