Francesco Farioli atribui o mérito da sua renovação de contrato ao trabalho desempenhado pelos jogadores desde que assumiu o comando técnico do FC Porto e refere que o objetivo é encurtar as distâncias criadas recentemente para os rivais. Deixa ainda uma mensagem à «família portista» e garante que nada está acima do FC Porto:

Importância do treinador e jogadores no FC Porto

«Não há nada mais importante do que o FC Porto, nem o treinador, nem o jogador, nem uma nova transferência. Temos o compromisso de deixar tudo em campo pela família portista e as pessoas que vão estar no Estádio do Dragão ou em casa a ver o jogo na televisão. Essa é a prioridade e vamos continuar a trabalhar nessa direção.»

Renovação de contrato por mais uma época

«Aumenta a possibilidade para fazer o que temos feito. Já mencionei no dia da renovação que este passo foi importante para mim, não é apenas sobre mim, mas sobre o trabalho de todos. No treino de ontem disse obrigado aos jogadores, porque se tivemos esta extensão do contrato é por mérito deles e do trabalho que tiveram nestes seis meses. Parece o fim de um ciclo e é a oportunidade de abrir um novo. Estamos em janeiro e falamos do mercado, mas acima de tudo queremos dar os passos certos e construir sobre o que temos feito nestes seis meses. O que foi feito está no passado e o futuro é repleto de desafios, com as diferentes competições que vão surgir nas próximas semanas.»

Diferenças entre o FC Porto e os rivais

«Estamos num processo para corrigir coisas, não nos podemos esquecer de onde vimos e da distância que tínhamos para os rivais. Nos últimos cinco jogos com o Benfica só temos uma vitória e um empate, há uma distância que tem de ser encurtada e estamos a trabalhar nisso. Temos melhor ritmo e a trajetória é positiva, a vontade de continuar a trabalhar também. Nada está feito e estamos a meio da corrida. Há muitos jogos por realizar. O futebol pode mudar muito rapidamente. Esta é a nossa realidade, o foco tem de estar no jogo de amanhã e nos que se seguem. Os resultados ajudam, mas o importante é o trabalho e atitude dos jogadores. Os resultados são consequência do que se faz durante a semana.»

Pietuszewski está apto para ser aposta no Clássico?

«O registo chegou apenas há algumas horas e teve esta manhã o primeiro treino coletivo. É possível que esteja na lista para o jogo com o Benfica, tem muita qualidade e é um jovem jogador que se tem de adaptar a tudo. O Bednarek e o Kiwior vão acelerar o processo de aceleração, mas é preciso algum tempo para conectar com a equipa e perceber o que é pedido.»