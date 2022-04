O futebolista do Benfica, Jan Vertonghen, utilizou as redes sociais para comentar as constantes paragens no Clássico da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting.

«O futebol, FIFA, realmente precisa de mudar para um tempo de jogo efetivo o mais rápido possível! As equipas tiram partido para mergulhar e chorar constantemente, tirando toda a alegria aos adeptos, que querem assistir a um bom jogo de futebol e não a uma peça de teatro», começou por escrever no Twitter.

Em tom de crítica às simulações dentro da grande área no Dragão, que já valeram, por exemplo, o cartão amarelo a Evanilson, o internacional belga prosseguiu: «Duas partes de trinta minutos e tempo cronometrado e cartões VERMELHOS por mergulhos óbvios, por favor», vincou.