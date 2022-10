O segundo jogo do histórico entre Felgueiras e Sp. Braga seguiu o guião do primeiro. O Sp. Braga teve de suar e apenas nos derradeiros instantes do encontro, ao minuto 89, conseguiu desatar a igualdade num lance de bola parada (1-2). Os guerreiros seguem em frente na Taça de Portugal, estancam a série de jogos sem vencer, mas não convencem.

Demasiado lentos, os bracarenses permitiram que o Felgueiras equilibrasse forças, com o emblema da Liga 3 empolgado por receber um dos clubes da elite do futebol português e também motivado pelo que esta eliminatória ditou, com vários clubes do terceiro escalão a seguir em frente perante equipas de primeira.

A um minuto dos noventa, depois de já se terem registado dois golos de bola parada, um para cada lado, Paulo Oliveira beneficiou de uma saída em falso de Bruno Silva para desviar para a baliza deserta, carimbando assim a passagem à 4.ª Eliminatória da Taça.

AO MINUTO: os principais lances do encontro

Sem surpresas, no Estádio Dr. Machado Matos a iniciativa de jogo pertenceu ao Sp. Braga. A equipa de primeiro escalão jogou no meio campo adversário, circulou o esférico, mas a realidade é que faltou nervo e fúria. A equipa de Artur Jorge denunciava muito as suas intenções e não conseguia impor ritmo suficiente para pôr em causa a organização do Felgueiras.

Uma bola pingada na área ou um lance de maior luta de Vitinha foi o que os arsenalistas conseguiram na primeira metade pelo que, com naturalidade, após 45 minutos de futebol o intervalo fez-se soar com um nulo no marcador. Um cabeceamento ao lado de João Santos no derradeiro lance da primeira metade acabou por ser o momento de maior perigo até então, num aviso ao conjunto bracarense.

Pedia-se critério ao Sp. Braga para efetivar o seu domínio, sendo que Artur Jorge operou desde logo ao intervalo três mexidas na equipa para dar um safanão na prestação da sua equipa. Num dos primeiros lances da segunda metade Paulo Oliveira obrigou João Santos, avançado do Felgueiras, a substituir o guarda-redes em cima da linha de golo. Na resposta, de pronto Tiago Sá fez uma excelente intervenção a impedir que João Santos cabeceasse para o fundo das redes.

Bons indicadores que se vieram a confirmar numa segunda metade mais aberta que teve dois minutos verdadeiramente estonteantes. O Sp. Braga adiantou-se no marcador num lance de bola parada, sendo o capitão do Felgueiras, João Cunha, a apontar um autogolo, libertando os guerreiros da pressão crescente em que estavam mergulhados.

Agostinho Bento, treinador do Felgueiras, mexeu na equipa, acrescentou Daniel Rodrigues ao jogo e na primeira vez que o médio tocou na bola igualou o encontro, nem dando tempo aos guerreiros para saborear a vantagem. A bola sobrou para Daniel Rodrigues, também num lance de bola parada, num pontapé de canto, com o médio a igualar novamente o jogo.

Evoluiu o cronómetro, o Sp. Braga carregou até final num jogo aberto, até que ao minuto 89, quando pairava no ar o prolongamento, Paulo Oliveira marcou na sequência de um canto, carimbando uma sofrida passagem arsenalista. Série de maus resultados estancada. A exibição esteve, contudo, longe de convencer.

FICHA DE JOGO

Estádio Dr. Machado Matos, Felgueiras

Árbitro: João Gonçalves.

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Costa.

4.º árbitro: Miguel Fonseca

FELGUEIRAS: Bruno Silva; Mike, Rui Rampa (Nuno Namora, 35m), João Cunha e Henrique Brito; Henrique Martins, João Silva e Ivo Lemos; Welton (Daniel Rodrigues, 63m), Paulité (Momo Sacko, 82m) e João Santos.

SP. BRAGA: Tiago Sá; Victor Gomez (Rodrigo Gomes, 46m), Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues e Fabiano; Iuri Medeiros (Abel Ruiz, 84m), Racic (Castro, 46m), Gorby (André Horta, 46m) e Ricardo Horta; Vitinha e Banza (Djaló, 70m).

Ao intervalo: 0-0

Marcadores: autogolo João Cunha (62m), Daniel Rodrigues (64m) e Paulo Oliveira (89m).

Disciplina: amarelo para Welton (22m), Racic (40m), Paulo Oliveira (51m), André Horta (60m), João Silva (61m). Mike (83m)