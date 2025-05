A final da Taça de Portugal, que opôs Benfica e Sporting no último domingo e que terminou com a vitória dos «leões» por 3-1, foi o programa televisivo com maior audiência do ano em Portugal, segundo dados da Universal McCann.

A consultora destacou que esta foi «a final mais vista dos últimos nove anos», superando a média habitual do evento. A transmissão na RTP1 registou uma audiência média de dois milhões e 505 mil espectadores [56,2 por cento de share], enquanto a cerimónia de entrega da taça alcançou dois milhões e 90 mil [42,5 por cento de share].

«Vinte e nove anos depois da última final no Jamor, os dois 'grandes' de Lisboa voltaram a encontrar-se na final. A vitória sorriu aos leões que conseguiram assim conquistar a tão desejada dobradinha que lhes escapava há 23 anos», referiu a análise.

A RTP1 liderou as audiências do dia com 22,7 por cento de share, um valor que não alcançava desde 1 de julho de 2024 [chegou aos 27,7 por cento durante Portugal-Eslovénia no Euro 2024]. A SIC ficou em segundo lugar [12,5 por cento], seguida da TVI [10,8 por cento].

«Relativamente ao perfil de telespetadores que assistiram à final através da RTP1, este foi mais masculino e mais velho [+45 anos]», concluiu a análise.

Com este triunfo, o Sporting sagrou-se campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na mesma temporada, algo que não acontecia desde a temporada 2001/02.