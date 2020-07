A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garante que o relvado do estádio Cidade de Coimbra, onde se vai disputar a final da Taça de Portugal neste sábado, estará em condições para o jogo entre Benfica e FC Porto.

«Todos os pormenores estão a ser ultimados para que se assista a um grande jogo de futebol. O relvado dá totais garantias», lê-se num texto publicado no site da FPF.

Na mesma nota, há declarações do responsável pela RED, empresa que desde o início de julho tem tratado da manutenção do tapete verde do palco da final.

Isto, num dia em que a SIC divulgou imagens aéreas que mostram um relvado com muitas zonas com pouca relva.

«Encontrámos, no início de julho, um relvado com falta de manutenção e iniciámos a nossa intervenção há quatro semanas», disse, explicando que a operação incluiu a remoção de matéria morta, uma nova sementeira em algumas zonas e adubação com pulverização antifúngica.