O presidente da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], Pedro Proença, homenageou, este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa de modo a marcar a última final em que o Presidente da República assiste ainda em funções.

Com a participação do presidente do Benfica, Rui Costa, e do presidente do Sporting, Frederico Varandas, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu uma réplica da Taça de Portugal.

Esta homenagem decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras, minutos antes do início da final da «prova rainha», que opõe o Benfica e o Sporting.