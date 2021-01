A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anulou a multa de 2 040 euros ao Fafe, atribuída na sexta-feira por falta de representação com um jogador e o treinador na «flash interview» após o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, confirmando-a este sábado à Belenenses SAD pela ausência à mesma do seu treinador, Petit.

Ao Maisfutebol, fonte oficial do Fafe confirmou que o clube foi contactado esta manhã pela FPF após a multa atribuída, explicando que a mesma foi anulada fruto de um lapso do Conselho de Disciplina do organismo.

Os fafenses, ao fazerem-se representar pelo jogador Luís Neves e pelo treinador Ricardo Silva nas entrevistas televisivas pós-jogo - transmitido no Canal 11 - cumpriram com os regulamentos. Do lado dos azuis só falou o jogador Gonçalo Silva e a falta de Petit à «flash», de presença obrigatória, puniu ainda o técnico em 169 euros.

O jogo, ganho pelos azuis no prolongamento, por 3-2, originou ainda um processo disciplinar ao Fafe. Após o apito final, houve uma invasão de adeptos dentro do recinto de jogo.