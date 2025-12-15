A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que vai estrear, na próxima eliminatória da Taça de Portugal [oitavos de final], o uso de câmaras corporais [bodycams], nos árbitros, numa primeira fase de forma experimental.

Um recurso inédito nas competições em Portugal que a FPF se refere como «um passo pioneiro na adoção de novas tecnologias de arbitragem em competições oficiais portuguesas», mas que já tem vindo a ser testado a nível internacional.

As bodycams já foram utilizadas no último Mundial de Clubes e também na Taça Intercontinental, bem como, a título experimental, no futebol amador em Inglaterra.

A FPF decidiu avançar agora para a implementação deste recurso tecnológico, assumindo uma «posição de vanguarda no futebol europeu», proporcionando uma nova perspetiva sobre o desenrolar do jogo, agora do ponto de vista do árbitro.

A estreia das bodycams está marcada para os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, «abrindo um novo capítulo na relação entre arbitragem, tecnologia e espetáculo desportivo», mas a iniciativa poderá estender-se a outras competições nacionais.

«É mais um passo na inovação e uma abordagem pioneira, provando que é possível conjugar novas tecnologias com a arbitragem. A possibilidade dos adeptos, que estão a seguir o jogo pela televisão poderem aceder à visão do árbitro irá proporcionar uma experiência diferente, mais próxima e mais humana, do jogo», destacou o Presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves.