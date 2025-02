As equipas de futebol feminino do Benfica e do Sporting têm duelo marcado para a quinta eliminatória da Taça de Portugal, jogada entre os dias 22 e 23 de março de 2025.

O sorteio até à final foi realizado nesta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras. Além desta final antecipada, haverá lugar a um Damaiense SAD-Sp. Braga (num reencontro de Markovic contra a antiga equipa), Torreense-Vitória de Guimarães e Valadares Gaia-Rio Ave.

A final (que só poderá ter, no máximo, um dos rivais da Segunda Circular) acontecerá entre os dias 17 e 18 de maio. O atual detentor do título é o Benfica.

5.ª eliminatória (22 e 23 de março de 2025):

Benfica x Sporting

Damaiense SAD x Sp. Braga

Torreense x Vitória de Guimarães

Valadares Gaia x Rio Ave

6.ª eliminatória (meia-final a duas mãos):

1.ª mão (18 de abril de 2025)

Meia-final 1: Vencedor do jogo Torreense x Vitória de Guimarães vs. Vencedor do jogo Damaiense SAD x Sp. Braga

Meia-final 2: Vencedor do jogo Benfica x Sporting vs. Vencedor do jogo Valadares Gaia x Rio Ave

2.ª mão (27 de abril de 2025)

Meia-final 1: Vencedor do jogo Damaiense SAD x Sp. Braga vs. Vencedor do jogo Torreense x Vitória de Guimarães

Meia-final 2: Vencedor do jogo Valadares Gaia x Rio Ave vs. Vencedor do jogo Benfica x Sporting

Final (17 ou 18 de maio)

Vencedor

Vencedor da meia-final 1 vs. Vencedor da meia-final 2