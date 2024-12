A equipa feminina do FC Porto conheceu este domingo a primeira contrariedade ao perder, em casa, no Estádio Luís Filipe Menezes, diante do Marítimo (0-1), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal feminina.

Depois de onze vitórias consecutivas, a última das quais, por 12-0 ao AD Várzea, na Taça das Associação de Futebol do Porto, a equipa comandada por Daniel Chaves consentiu o primeiro desaire e caiu na Taça de Portugal onde o FC Porto já tinha deixado pelo caminho o Académico de Viseu e o Lusitano de Évora.

Sade Henrichs marcou, aos 21 minutos, o golo que permite à equipa madeirense ultrapassar mais uma eliminatória da Taça de Portugal.